Housewares Retail Aktie: Was passiert jetzt?

Der Aktienkurs des Unternehmens Housewares Retail hat im letzten Jahr eine Rendite von -42,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 40 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -9,29 Prozent, was bedeutet, dass Housewares Retail aktuell um 33,47 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Housewares Retail eine aktuelle Dividendenrendite von 9,19 Prozent, was 1,63 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Housewares Retail liegt bei 8,85, was unter dem Branchendurchschnitt von 37 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher eine positive Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Housewares Retail-Aktie bei 2,2 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1,46 HKD lag, was einem Abstand von -33,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,5 HKD, was einer Differenz von -2,67 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.