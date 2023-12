Housewares Retail Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs von Housewares Retail verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,52 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" durchschnittlich um 2,58 Prozent, was einer Unterperformance von -19,09 Prozent für Housewares Retail entspricht. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 9,63 Prozent, wobei Housewares Retail um 26,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformances sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Housewares Retail ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Housewares Retail liegt bei 88,57, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 82 und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

Auf fundamentaler Ebene liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Housewares Retail bei 8,39, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,75 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 9, was eine positive Differenz von +3,96 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" bedeutet. Daher erhält Housewares Retail von den Analysten eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.