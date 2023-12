Housewares Retail Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Housewares Retail-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,57 HKD lag, während der aktuelle Kurs nur 1,74 HKD beträgt. Dies bedeutet eine Abweichung von -32,3 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,1 HKD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -17,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Housewares Retail-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Housewares Retail-Aktie beträgt 82,05, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Selbst der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 82 immer noch in einem Bereich, der als überkauft gilt und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Housewares Retail als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,39 insgesamt 79 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 40,53 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Housewares Retail-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -16,52 Prozent erzielt hat, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 1,87 Prozent liegt die Rendite von Housewares Retail mit 18,39 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.