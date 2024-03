Housewares Retail Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Housewares Retail heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass Housewares Retail weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,17, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Housewares Retail-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Housewares Retail mit einer Rendite von -45,63 Prozent mehr als 43 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,68 Prozent. Auch hier liegt Housewares Retail mit 32,95 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der aktuelle Kurs der Housewares Retail von 1,43 HKD liegt mit -34,4 Prozent Entfernung vom GD200 (2,18 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung als "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,5 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,67 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Housewares Retail-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Housewares Retail aktuell 9, was eine positive Differenz von +3,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ergibt. Deshalb bekommt Housewares Retail für diese Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.