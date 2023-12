Housecom Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Housecom in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Housecom daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei dieser Analyse zeigte Housecom interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Housecom-Aktie ein Durchschnitt von 951,15 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 887 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Housecom für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator aus der technischen Analyse. Der RSI der letzten 7 Tage für die Housecom-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,14, was darauf hindeutet, dass Housecom weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Housecom damit ein "Gut"-Rating.