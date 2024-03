Housecom Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Housecom wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,47 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,05 ebenfalls an, dass Housecom überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den RSI25 führt.

Der gleitende Durchschnittskurs von Housecom beträgt derzeit 904,96 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1030 JPY liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +13,82 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 947,54 JPY, was einem Abstand von +8,7 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Housecom daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Housecom. Aufgrund dieser Informationen wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.