Housecom Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Housecom derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 910,47 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (953 JPY) um +4,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 900,28 JPY, was einer Abweichung von +5,86 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls, dass die Aktie der Housecom als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 15,94, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 42,11 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit eine Bewertung als "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch für Aktien gilt. Bei Housecom wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell wird die Aktie von Housecom als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Housecom. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung als "Neutral".