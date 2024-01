House Foods Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "LifeMD Inc":

Die technische Analyse der House Foods-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3143,39 JPY liegt. Dies ist ähnlich dem letzten Schlusskurs von 3270 JPY (+4,03 Prozent). Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3220 JPY) zeigt sich ebenfalls eine geringe Abweichung von +1,55 Prozent, wodurch die Aktie erneut als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die House Foods-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 7 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 49,16, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für House Foods auf Basis der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über House Foods in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung für House Foods, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der House Foods-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.