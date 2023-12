House Foods Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei einer Betrachtung des House Foods-Aktienkurses anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert momentan bei 23,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf der anderen Seite zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und somit zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse.

Die trendfolgenden Indikatoren der technischen Analyse sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die House Foods-Aktie beträgt derzeit 3129,42 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält House Foods basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die House Foods-Aktie diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge sowie kaum Änderungen in der Stimmungsrate für House Foods, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.