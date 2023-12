House Do Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von &Do in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1028,58 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1011 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,71 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 1011,96 JPY, was einem Abstand von -0,09 Prozent entspricht und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Der Relative Strength Index (RSI) für &Do liegt auf 7-Tage-Basis bei 78,43 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 49,63, was darauf hindeutet, dass &Do weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird &Do somit als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.