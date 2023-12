House Do Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der &Do-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1033,73 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1033 JPY liegt, was zu einer Abweichung von -0,07 Prozent führt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1013,8 JPY nahe dem aktuellen Kurs, was zu einem "+1,89 Prozent" Bewertung führt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

Das Sentiment und der Buzz rund um &Do zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch das Anleger-Sentiment ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die &Do-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung für die &Do-Aktie, während der RSI zu einem gemischten "Gut"- und "Neutral"-Rating führt.