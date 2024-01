Hour Loop Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Hour Loop-Aktie zeigt eine negative Entwicklung. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,61 USD mit dem aktuellen Kurs von 1,31 USD, ergibt sich eine Abweichung von -18,63 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,41 USD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -7,09 Prozent entspricht. Daraus resultiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Hour Loop aktuell einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Auf einer 25-tägigen Basis (RSI25) ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungsanalyse im Internet zeigt, dass Hour Loop langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Hour Loop in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen vorwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Hour Loop insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.