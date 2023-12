Hour Glass Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Hour Glass verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,31 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Hour Glass damit 19,07 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,76 Prozent. Die jährliche Rendite innerhalb der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt durchschnittlich 0,74 Prozent, wobei Hour Glass derzeit 19,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hour Glass-Aktie derzeit einen "Schlecht"-Rating aufweist. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,98 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 1,67 SGD liegt, was einer Abweichung von -15,66 Prozent entspricht. Beim 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs (1,71 SGD) nahe am gleitenden Durchschnitt (-2,34 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Hour Glass-Aktie durchschnittlich war. Ebenso gab es laut unserer Messung kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit erhält Hour Glass insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf den weichen Faktoren und dem Anleger-Sentiment.