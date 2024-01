Hour Glass Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Hour Glass-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,95 SGD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1,64 SGD erzielt, was einem Rückgang um 15,9 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,66 SGD, was nur einem Rückgang um 1,2 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Hour Glass daher eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Hour Glass-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,31 Prozent erzielt, was 19,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 0,97 Prozent, und Hour Glass liegt aktuell 19,27 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.