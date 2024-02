Hour Glass Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Aktienkurs des Unternehmens Hour Glass zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -26,13 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche in den letzten 12 Monaten von -7,51 Prozent, liegt Hour Glass mit einer Rendite von -26,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Hour Glass-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hour Glass-Aktie zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 54,72, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hour Glass.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1,85 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,54 SGD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,59 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hour Glass daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Hour Glass-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,95 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 38 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating.