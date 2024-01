Hour Glass Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Hour Glass hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,31 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -18,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um -0,08 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,07 Prozent verzeichnete, liegt Hour Glass 20,38 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hour Glass eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hour Glass daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse der Hour Glass-Aktie zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Wert von 1,96 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 1,66 SGD liegt, was einen Unterschied von -15,31 Prozent ausmacht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein neutraleres Bild, da der Wert bei 1,66 SGD liegt, was einem Unterschied von 0 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hour Glass liegt der RSI7 aktuell bei 30 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Hour Glass-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.