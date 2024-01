Hour Glass Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Sentiment und Buzz um die Hour Glass Aktie zeigen eine gewisse Neutralität. Die Diskussionsintensität im Netz ist im üblichen Bereich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Hour Glass-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,94 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,61 SGD am Handelstag führte zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,65 SGD liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hour Glass-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich der letzten 25 Handelstage ist der RSI25 bei 47,5, was auf eine Neutralbewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Hour Glass Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,63 Prozent hatte. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -17,79 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 19,81 Prozent. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer schlechten Bewertung.