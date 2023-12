Houlihan Lokey Aktie: Das ist die Höhe!

Die Bewertung von Houlihan Lokey durch Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Insgesamt erhält Houlihan Lokey von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Houlihan Lokey aktuell einen Wert von 30,96 und liegt damit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 51 in der Branche der Kapitalmärkte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher erhält das Unternehmen auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Houlihan Lokey hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,54 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um 12 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,54 Prozent im Branchenvergleich für Houlihan Lokey. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7 Prozent hatte, lag Houlihan Lokey 28,54 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien von Houlihan Lokey wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Allerdings zeigte die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Houlihan Lokey weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Houlihan Lokey bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt die Note "Schlecht".