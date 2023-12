Houlihan Lokey Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Analystenbewertung für die Houlihan Lokey-Aktie liegt derzeit bei "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden keine positiven oder negativen Bewertungen abgegeben. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Analysen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 95 USD, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -21,86 Prozent hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Houlihan Lokey liegt bei 2,09 Prozent, was 3,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Houlihan Lokey-Aktie bei 98,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 121,58 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +23,27 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Auch der GD50 für die letzten 50 Tage liegt mit einem Stand von 106,2 USD und einem Abstand von +14,48 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Houlihan Lokey-Aktie gemäß der Analystenbewertung eine "Neutral"-Bewertung.