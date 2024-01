Houlihan Lokey Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Houlihan Lokey hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor einen Anstieg von 25,14 Prozent über dem Durchschnitt von 10,39 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt Houlihan Lokey derzeit um 16,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Houlihan Lokey derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 101,06 USD, während der Kurs der Aktie bei 114,23 USD liegt, was einer Abweichung von +13,03 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 111,38 USD zeigt eine Abweichung von +2,56 Prozent, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Houlihan Lokey in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Daher wird die Aktie von der Redaktion insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Allerdings wurde über Houlihan Lokey deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 2,09 % liegt der Ertrag für Investoren in die Aktie von Houlihan Lokey um 3,52 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens und ergibt insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".