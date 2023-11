Houlihan Lokey Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Die Finanzgesellschaft Houlihan Lokey schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 2,09 % im Vergleich zu 14,82 % liegt der Unterschied bei 12,73 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für Houlihan Lokey zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vorlagen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 95 USD. Dies würde einen Rückgang um -10,35 Prozent vom letzten Schlusskurs (105,97 USD) bedeuten, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Houlihan Lokey-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Houlihan Lokey-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 97,65 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (105,97 USD) mit einem Unterschied von +8,52 Prozent, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (104,55 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,36 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Houlihan Lokey-Aktie somit bei der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Houlihan Lokey liegt bei 36,38 über 7 Tage und bei 34,98 über 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Bewertung für die Houlihan Lokey-Aktie basierend auf Dividendenpolitik, Analysteneinschätzungen, technischer Analyse und dem Relative Strength-Index.