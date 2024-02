Houlihan Lokey Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Houlihan Lokey in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In Bezug auf Houlihan Lokey wurde in letzter Zeit deutlich weniger diskutiert als üblich, und es ist ein Rückgang der Aufmerksamkeit zu beobachten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von Houlihan Lokey bei 20,17, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 32 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bezeichnet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Bewertung von "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Houlihan Lokey abgegeben: 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". In einer kürzeren Betrachtung wurde für den vergangenen Monat folgendes Bild gezeichnet: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Houlihan Lokey liegt bei 127 USD, während der letzte Schlusskurs bei 131,85 USD lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -3,68 Prozent hin, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie von Houlihan Lokey lautet somit "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit stand auch die Aktie von Houlihan Lokey im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung von "Gut".