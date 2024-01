Hotung Investment Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Hotung Investment liegt bei 28,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 42,86, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor übertrifft die Rendite von Hotung Investment mit -1,88 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 5 Prozent. Die Kapitalmärkte-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -7,98 Prozent erzielt, wobei Hotung Investment mit 6,1 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Hotung Investment diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Hotung Investment von 1,57 SGD eine -1,88 Prozent Entfernung vom GD200 (1,6 SGD) und wird daher als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,53 SGD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,61 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hotung Investment-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.