Hotung Investment Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Hotung Investment liegt bei 55,56, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt bei 44, was auch als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Hotung Investment derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,61 SGD, während der Aktienkurs (1,56 SGD) um -3,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der bei 1,54 SGD liegt, was einer Abweichung des Aktienkurses um +1,3 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich konnte Hotung Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,88 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -9,46 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,58 Prozent im Branchenvergleich für Hotung Investment. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -8,73 Prozent, wobei Hotung Investment 6,84 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. In beiden Bereichen ergibt sich daher ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Stimmung rund um Hotung Investment auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Hotung Investment hinsichtlich der Stimmung und der verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft werden muss.