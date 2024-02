Hotel Royal Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Hotel Royal festgestellt werden. Die Diskussion in den sozialen Medien war neutral und es gab keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anleger zeigten sich in den sozialen Medien neutral gegenüber Hotel Royal, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend neutral. Daher erhält Hotel Royal in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Hotel Royal im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,57 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Aktie jedoch 3,56 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -1,25 Prozent, und Hotel Royal liegt aktuell 1,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hotel Royal 88, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 35 aufweisen. Somit ist Hotel Royal aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.