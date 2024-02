Hotel Royal Aktie: Was könnte passieren?

Der Aktienkurs des Unternehmens Hotel Royal hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt Hotel Royal damit 2,88 Prozent über dem Durchschnitt (-5,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 1,07 Prozent, und Hotel Royal liegt aktuell 3,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Hotel Royal. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hotel Royal als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hotel Royal-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 20, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 57,14, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hotel Royal bei 88,23, was über dem Branchendurchschnitt von 34,53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.