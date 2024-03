Hotel Royal Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Hotel Royal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,92 SGD aufgewiesen. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 1,68 SGD um -12,5 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,78 SGD) liegt mit einem Abstand von -5,62 Prozent zum letzten Schlusskurs im negativen Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für die Hotel Royal-Aktie beträgt 63,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Hotel Royal-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -2,57 Prozent erzielt, was 4,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -0,44 Prozent, wobei die Aktie aktuell um 2,13 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Hotel Royal mit einer Ausschüttung von 1,4 % eine niedrigere Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Hotels Restaurants und Freizeit" (3,37 %) auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Differenz beträgt 1,97 Prozentpunkte, was die aktuelle Bewertung erklärt.