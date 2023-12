Hotel Royal Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Hotel Royal Aktie wird anhand der technischen Analyse bewertet. Der aktuelle Kurs von 1,87 SGD liegt -1,58 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Kurzfristig wird die Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -5,56 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Hotel Royal Aktie. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 72,73 liegt und ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Somit wird die Aktie insgesamt auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der Hotel Royal Aktie bei -2,57 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 8,94 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Hier liegt die Hotel Royal Aktie mit 11,51 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Hotel Royal in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie erfolgt. Insgesamt wird die Hotel Royal Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.