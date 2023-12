Hotel Royal Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs des Hotels Royal hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 4,22 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt durchschnittlich 9,01 Prozent, und das Hotel Royal liegt aktuell 11,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Hotel Royal. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz unverändert blieb.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen Hotel Royal. Daher wird die Aktie auch vom Anleger-Sentiment her als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb sie mit "Gut" bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Hotel Royal insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.