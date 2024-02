Hotel Grand Central Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Hotel Grand Central schüttet eine Dividendenrendite von 2,47 % aus, was 0,65 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,12 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Hotel Grand Central-Aktie in den letzten 7 Tagen 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Hotel Grand Central zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie ist ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Hotel Grand Central-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (-4,17 %) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+0,63 %) nur leicht ab. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Hotel Grand Central-Aktie somit in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.

