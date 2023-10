Hotel Europäischer Hof Heidelberg kooperiert mit der EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG für eine nachhaltigere Zukunft

Heidelberg (ots) -In einem entscheidenden Schritt zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen hat das renommierte Hotel Europäischer Hof Heidelberg seine Zusammenarbeit mit der EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG bekannt gegeben. Die Partnerschaft stellt einen Meilenstein in der Hotel- und Gastronomiebranche dar, indem sie sich gemeinsam für eine Reduzierung der CO2-Emissionen im Tourismussektor einsetzen.Die Entscheidung zur Kooperation zwischen dem Hotel Europäischer Hof Heidelberg und der EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG basiert auf der Erkenntnis, dass der weltweite Tourismussektor für etwa 8 % der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Angesichts dieser alarmierenden Statistik hat sich das Hotel verpflichtet, seinen ökologischen Fußabdruck entscheidend zu verbessern und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Zusammenarbeit mit der EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG ist dabei ein weiterer Meilenstein. Durch sie wird die Umsetzung einer Vielzahl von Initiativen und Maßnahmen erreicht, die auf die Reduzierung der Umweltauswirkungen abzielen. Das Hotel bietet seit Anfang September 2022 jedem Übernachtungsgast an, pro Übernachtung eine gemeinnützige Klimaspende zu leisten. Die Mittel werden über die Stiftung gebündelt und an Organisationen weitergegeben, die den Klimawandel bekämpfen.Konkret handelt es sich um folgende Organisationen:African Parks: Die Organisation verwaltet seit Gründung im Jahr 2000 über 20 Millionen Hektar der ökologisch vielfältigsten Schutzgebiete in Afrika. Ziel ist es, alle verwalteten Parks zu rehabilitieren und ökologisch, sozial und finanziell nachhaltig im Interesse von Mensch und Tier aufzustellen.Pristine Seas: Die Organisation richtet Meeresschutzgebiete ein, in denen die Fischerei verboten oder streng limitiert ist. Ziel ist es, die Meeresfauna und -flora wiederherzustellen und die Sauerstoffproduktion der Ozeane sicherzustellen.Elemental Water Foundation: Seit 2017 bekämpft die Organisation Süßwasserknappheit und verbessert das Leben der Menschen durch erschwingliche, solare Entsalzungstechnologie. Hierdurch haben mehr als 7.000 Menschen Zugang zu sauberem Wasser. Durch die klimafreundliche Entsalzungstechnologie werden jährlich rund 45 Tonnen CO2 - im Vergleich zur fossil betriebenen Entsalzung - eingespart.Die Geschäftsführung des in 4. Generation geführten Heidelberger Luxushotels mit einer gelebten werteorientierten Unternehmensphilosophie möchte auch in diesem Bereich mit gutem Beispiel vorangehen und hofft, dass die Kooperation mit der EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG als Inspirationsquelle für andere Unternehmen in der Branche dient. Gemeinsam soll ein wertvoller Beitrag zur weltweiten Bemühung um den Umweltschutz geleistet werden.Die Partnerschaft zwischen dem Hotel Europäischer Hof Heidelberg und der EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG symbolisiert die Dringlichkeit und Verantwortung, die jeder von uns in Bezug auf den Klimawandel trägt. Die Entwicklung und Umsetzung partnerschaftlicher innovativer Lösungen setzen ein deutliches Zeichen dafür, dass der Schutz unseres Planeten eine gemeinsame Verpflichtung ist, die alle Bereiche der Gesellschaft betrifft.Über Hotel Europäischer Hof Heidelberg:Der Europäische Hof Heidelberg gilt schon seit seiner Eröffnung im Jahre 1865 als das beste Hotel in der Metropolregion Rhein-Neckar. Heute verfügt das Hotel über 94 Einzel- und Doppelzimmer, 16 Junior Suiten, 3 Executive Suiten, 5 Serviced Apartments, einen Panorama Spa, 2 Restaurants, eine Smokers Lounge mit Bar und 10 Veranstaltungsräume. Der Europäische Hof beschäftigt 160 Mitarbeitende, davon 28 Auszubildende, und zeichnet sich durch einen sehr persönlichen Service und eine große Liebe zum Detail aus. Die empathische und wertorientierte Unternehmens- und Führungskultur prägt seit Generationen den Umgang mit den Gästen, aber auch im Team. "Wir lieben, was wir tun." - dieses Unternehmenscredo zieht sich konsequent durch alle Bereiche des Traditionshotels seit der Übernahme im Jahr 1965 durch Ernst-Friedrich und Sylvia von Kretschmann, bis in die heutige Zeit unter der Führung ihrer Tochter Dr. Caroline von Kretschmann. Der Europäische Hof Heidelberg ist Mitglied der Kooperationen FEINE PRIVATHOTELS und Best of Southwest Germany, Gründungsmitglied bei FAIR JOB HOTELS und Level 4 GreenSign zertifiziert. Das Hotel ist auf Platz 1. in der Kategorie "Hotels in historischen Gemäuern" und auf Platz 21 der renommierten Liste der 101 besten Hotels Deutschlands.Gründung: 1865Positionierung: 5 Sterne superior, FamilienunternehmenMission: "Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben"Vision: "Das herzlichste Luxushotel und das persönlichste 5-Sterne-Stadthotel Deutschlands"Führungs-Credo: "Wir lieben, was wir tun."Zimmer: 118Mitarbeitenden: 160 (davon 30 Auszubildende)Umsatz: 12 Mio. EuroGeschäftsführende Gesellschafterinnen Betriebsgesellschaft: Dr. Caroline von Kretschmann (seit 2013) und Sylvia von Kretschmann (seit 1978)Geschäftsführende Gesellschafter Besitzgesellschaft: Ernst-Friedrich und Sylvia von Kretschmann (seit 1969)Über EVERYONE FOR CLIMATE STIFTUNG:EVERYONE FOR CLIMATE ist eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung, die sich leidenschaftlich für Klimaschutz und Umweltschutz einsetzt. [...] und stärkt Umweltbewusstsein und Verantwortung in der gesamten Branche.Pressekontakt:Der Europäische Hof Hotel Europa Heidelberg GmbHTelefon: +49 (0)6221 515 0E-Mail: welcome@europaeischerhof.comInternet: https://www.europaeischerhof.comOriginal-Content von: Hotel Europäischer Hof Heidelberg, übermittelt durch news aktuell