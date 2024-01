Hotel Chocolat Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hotel Chocolat mit 17 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 17,1 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt um 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 im Bereich "Nahrungsmittel", weshalb der Titel als unterbewertet gilt und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit bei 175,13 GBP liegt, während der Aktienkurs bei 370 GBP um +111,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 275,79 GBP, was einer Abweichung von +34,16 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Hotel Chocolat-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 137,18 Prozent erzielt, was 131,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -3,38 Prozent, wobei Hotel Chocolat aktuell um 140,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass es in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für Hotel Chocolat gab, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 175 GBP. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um -52,7 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Hotel Chocolat-Aktie von Analysten neutral bewertet.