Hotel Chocolat Aktie: Interessante Aussichten?

Der Aktienkurs von Hotel Chocolat verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,05 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -5,22 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -10,83 Prozent für Hotel Chocolat entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 3,81 Prozent, wobei Hotel Chocolat um 19,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Hotel Chocolat derzeit bei 169,29 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 372 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +119,74 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 243,34 GBP, was einer Distanz von +52,87 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

In den letzten zwölf Monaten liegen für Hotel Chocolat 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Hotel Chocolat veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 175 GBP, was einer möglichen Kursabwertung von -52,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Dividendenrendite von Hotel Chocolat liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,75 Prozent zur "Nahrungsmittel"-Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie seitens der Redaktion.