Hot Stock Wasserstoff: Ballard Power mit starkem Comeback!

Liebe Leser, an den Börsen verlieren die Wasserstoff-Stars auch am Donnerstag weiterhin an Boden. Ein einzelner Wert sticht heraus: Ballard Power aus Kanada hat zumindest am Mittwochabend an der Nasdaq einen schönen Kursgewinn verbuchen können. Generell ist Ballard Power derzeit an den Aktienmärkten stärker als die Konkurrenz von Nel Asa oder Plug Power. Dies beruht auch auf einem interessanten Auftrag,… Hier weiterlesen