Hot Stock des Tages: Plug Power oder Nel Asa?

Liebe Leser, die Wasserstoff-Aktien sind nach der Rede von J. Powell in den USA – dem Chef der Fed, der US-Notenbank – in den vergangenen Tagen deutlich schwächer geworden. Nun stellt sich die Frage, in welche Richtung es mit Blick auf die Wochenmitte für Unternehmen wie Plug Power und Nel Asa gehen kann. Die Notierungen werden zumindest am heutigen Tag… Hier weiterlesen