Hot Stock Plug Power: Was treibt die Aktie so stark an?

Liebe Leser, Plug Power ist derzeit der stärkste Wert an den Finanzmärkten für das Segment Wasserstoff. Es ging allein in den vergangenen fünf Handelstagen um über 17 % nach oben. Die Aktie ist am Montag im Handel erneut um über 1 % aufwärts geklettert. Die Notierungen konnten dabei zunächst die wichtige Marke von 30 Dollar noch nicht überwinden – das… Hier weiterlesen