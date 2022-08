Hot Stock Plug Power: Extrem!

Liebe Leser, die Aktie von Plug Power hat am Mittwoch einen enormen Abschlag vor sich gehabt. An der Nasdaq verlor der Titel schon im Vorfeld immerhin -2,7 %. Damit ist der Wert zunächst an der Marke von 30 Dollar gescheitert, die zuvor als wichtige Hürde identifiziert worden war. Dennoch stehen für die vergangenen fünf Kurstage noch mehr als 18 %… Hier weiterlesen