Hot Stock Nel Asa und Co.: Weitere Gewinne!

Liebe Leser, im Bereich der Wasserstoff-Werte ging es auch gestern an den Aktienmärkten weiter voran. An der Nasdaq oder auch an anderen Börsen finden die Unternehmen wieder etwas mehr Anklang, nachdem es infolge der Zinsentscheidung der Fed, der US-Zentralbank, zuvor zu massiven Kursverlusten gekommen war. Nel Asa etwa konnte in den ersten Handelsstunden am Dienstag weiter Kursgewinne über 0,5 %… Hier weiterlesen