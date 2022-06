Hot Stock Nel Asa und Co.: Jetzt wird es ernst!

Liebe Leser, wie fast nicht anders zu erwarten, findet an den Börsen immer noch ein relativer Ausverkauf der Wasserstoff-Werte statt. Nel Asa und Co. sind auch gestern an der Nasdaq noch nicht aus der Verlustzone entkommen. Derzeit sieht es so aus, als würden die Kurse mit einem Abwärtstrend kämpfen, der durchaus noch für eine längere Zeit anhalten könnte. Es wird… Hier weiterlesen