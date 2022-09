Hot Stock: Nel Asa und Co. nach dem Entlastungspaket

Liebe Leser, die Ampelregierung hat am vergangenen Wochenende ein Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise ein Entlastungspaket beschlossen, das 65 Milliarden Euro Volumen vorsieht. Die Stromwirtschaft muss damit rechnen, dass es zu einer Abschöpfung sogenannter Zufallsgewinne gibt. Dies könnte sich auf die Energiewirtschaft beziehen. Dies könnte – theoretisch – Wasserstoff-Unternehmen wie Nel Asa und Co. gleichfalls treffen. In den ersten Stunden… Hier weiterlesen