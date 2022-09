Hot Stock: Nel Asa und Ballard Power mit massiven Gewinnen

Finanztrends Video zu Ballard Power



mehr >

Liebe Leser, immerhin kann am Montagmorgen ein Teil der Wasserstoff-Unternehmen für sich in Anspruch nehmen, dass die Kurse wieder und weiter klettern. In den vergangenen Tagen sind die Notierungen von Nel Asa wieder etwas stärker geworden. Dieser Eindruck verfestigt sich am Montagmorgen. Die Kurse sind um etwa 1 % gestiegen – in den ersten Minuten. Die Kurse der Konkurrenz sind… Hier weiterlesen