Hot Stock Nel Asa: Stärker als Nasdaq-Wert Plug Power!

Nel Asa hat in den vergangenen Tagen – vor dem Wochenende an den Aktienmärkten immerhin eine Kursbewegung in Höhe von 1,2 % vollzogen. Am Vortag bewegten sich die Notierungen hingegen um +4,7 %. Dies zeigt die kurzfristige Bewertung am Markt vergleichsweise eindrucksvoll, sodass es sich lohnt, Nel Asa und die Einschätzung der Finanzmärkte genau zu beleuchten. Nel Asa ist ein… Hier weiterlesen