Hot Stock BioNTech: Neuer Impfstoff!

Liebe Leser, der Chef von BioNTech, Ugur Sahin, hat nun einen neuen Impfstoff gegen das Corona-Virus in der Variante Omikron angekündigt. Dieser "Booster" solle eventuell schon Anfang September an den Markt kommen. Noch zündete die Aktie den Booster allerdings nicht. Die Notierungen sanken in den ersten Morgenstunden zumindest an den deutschen Börsen minimal. Die Kurse sind weiterhin in einem bestenfalls… Hier weiterlesen