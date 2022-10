Hot Stock-Aktien: Wasserstoff- und Energie-Alarm – was ist mit Nel Asa?

Liebe Leser, die Börsen haben insgesamt am Montagvormittag erneut mit einem Abschlag auf die jüngsten Ereignisse am Wochenende reagiert. Möglicherweise steht der neue russische Angriff auf die Ukraine bzw. einige Städte im Mittelpunkt. Auch bei Energiewerten und vor allem auch Wasserstoff-Unternehmen ist es in den ersten Morgenaktivitäten überdurchschnittlich nach unten gegangen. Vor allem Nel Asa hat erneut nachgegeben. Die Notierungen… Hier weiterlesen