Hot Stock-Aktien: Raus aus Nel Asa!?

Liebe Leser, ein Schock ereilt Investoren im norwegischen Wasserstoff-Konzern Nel Asa am Donnerstagvormittag. Die Notierungen der Wasserstoff-Aktie gaben um satte gut 6 % nach und rutschten unter eine wichtige Marke. Es sieht düster aus - doch wie lange? Quartalszahlen kommen am 20. Oktober In einer Woche wird Nel Asa seine Quartalszahlen präsentieren. Offenbar ist der Markt der Auffassung, dass das… Hier weiterlesen