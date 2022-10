Hot Stock-Aktien: Plug Power und Nel Asa überraschen jetzt!

Liebe Leser, die Aktie von Nel Asa hat am Freitag kurz vor dem Wochenende nicht ganz so stark nachgegeben wie etwa Plug Power. Dennoch wird es nun für Nel Asa und seine Aktionäre ein denkwürdiger Wochenauftakt - in dieser Woche geht es für Nel Asa zumindest um sehr viel. Nel Asa: Das kommt am 20. Oktober Am 20. Oktober werden… Hier weiterlesen