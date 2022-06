Hot Stock Aktien: Plug Power und Nel Asa an der Nasdaq – unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Liebe Leser, am Donnerstag sind die Börsen, zumal die Nasdaq, wieder einen kuriosen Weg gegangen. Unter den Wasserstoff-Werten hat Ne Asa mit einem Abschlag von -5,7 % einen unglaublichen Verlust hinnehmen müssen, während Plug Power mit einem Plus von 1,87 % für sehr gute Stimmung sorgte. Sieger der Woche ist vor dem abschließenden Freitagshandel – auch an der Nasdaq –… Hier weiterlesen