Hot Stock Aktien: Neuer Auftrag für Nel Asa!

Liebe Leser, endlich – die erste gute Nachricht seit längerer Zeit für Nel Asa, so mögen einige Investoren am Dienstag denken. Die Aktie ist passend dazu wie schon am gestrigen Dienstag wieder gestiegen. Der Auftrag könnte dabei eine Rolle gespielt haben. Nel Asa: Das ist stark Der Auftrag soll nach Meinung von Analysten sogar recht interessant sein. Wie beim jüngsten… Hier weiterlesen