Hot Stock-Aktien: Nel Asa und Plug Power – Was passiert da?

Liebe Leser, die Branche der Wasserstoff-Aktien hat nun einen ungewöhnlichen Auftrieb erhalten. Die Notierungen an den Börsen sind in den ersten Handelsstunden am Montag nur leicht nach oben geschossen, dies hat noch keine unmittelbare Bedeutung für die Trendentwicklung. Stark allerdings ist der Impuls, der nun aus den USA für die Branche kommt. Dies ist Joe Biden Verdienst, der ein wichtiges… Hier weiterlesen