Hot Stock-Aktien: Nel Asa und Co. – der schlechte Start!

Liebe Leser, an den Börsen regiert auch am Montagvormittag die Skepsis. Die Notierungen der Wasserstoff-Unternehmen fallen weiter – jedenfalls überwiegend. In den ersten Handelsminuten musste Nel Asa einen Abschlag in Höhe von fast 4,8 % hinnehmen. Damit hat sich die jüngste Skepsis der Börsen insgesamt bestätigt. Andere Unternehmen der Branche der regenerativen Energien sind teilweise etwas stärker gestartet. Druck steigt… Hier weiterlesen